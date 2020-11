Hospice De Cirkel voor de Alblasserwaard verwelkomt eerste bewoners

• Initiatiefnemers Wim en Anie Roelfzema hebben een plaquette in de muur van het nieuwe hospice De Cirkel voor de Alblasserwaard in Papendrecht onthuld. (Foto: JC Brouwer Media)

PAPENDRECHT • Met het hijsen van de vlag hebben coördinator Iris van Putten en vrijwilliger Henry Stok hospice De Cirkel voor de Alblasserwaard in Papendrecht op donderdag 12 november officieel geopend. Een gedenkwaardig moment na 2,5 jaar van voorbereiding, bouwen en inrichting.

Op de openingsdag werden ook de eerste twee bewoners verwelkomd. “Fijn om hen meteen een liefdevol thuis te mogen geven in een van onze prachtige kamers”, aldus manager/coördinator Angelique de Wit van hospice De Cirkel. De inrichting van de bewonerskamers die allemaal de naam van een rivier uit de Alblasserwaard hebben, is bekostigd uit een donatie van de Roparun (Team Steamwork).

Uit de aanmeldingen voor het nieuwe hospice blijkt dat er daadwerkelijk behoefte is aan een bijna-thuis-huis in de regio. “We zijn er voor de mensen die niet langer dan drie maanden meer hebben te leven en hopen dus dat mensen die om welke reden dan ook niet thuis kunnen blijven in hun laatste levensfase ons vanaf heden ook in de Alblasserwaard weten te vinden.” Mensen kunnen zichzelf aanmelden, maar huisartsen, de thuiszorg en ziekenhuizen kunnen dit ook voor hen doen.

Bescheiden

De opening van het hospice verliep wat anders dan gepland. Door corona waren de ceremonies bescheiden, maar niet minder waardevol. Vorige week hebben initiatiefnemers Wim en Anie Roelfzema, die een aanzienlijke aanvangsdonatie hebben geschonken, een plaquette in de muur onthuld. Daaraan verbonden was een livestreaming om geïnteresseerden digitaal mee te nemen in een rondleiding door het mooie en duurzame nieuwe hospice. Deze livestream is terug te zien via het Facebookaccount van hospice De Cirkel. “Zo hebben we ondanks de bijzondere omstandigheden iedereen die betrokken is en ons doel een warm hart toedraagt toch geprobeerd te betrekken bij de opening”, aldus Angelique.

Iris van Putten, tot voorkort coördinator bij hospice De Cirkel voor de Zwijndrechtse Waard, is enthousiast over haar nieuwe werkplek. “Ruim, modern, nieuw en van alle gemakken voorzien. Ik ben heel blij om dit nieuwe hospice samen met Angelique verder te mogen vormgeven. Ik ben echt dankbaar voor deze mooie uitdaging in mijn loopbaan na vier jaar werkzaam te zijn geweest in de Zwijndrechtse Waard. Het is en blijft prachtig om samen met een gemotiveerd team vrijwilligers mensen een comfortabele laatste levensfase te geven.”

Vrijwilligers

In de Alblasserwaard werkt het hospice nauw samen met de thuiszorgorganisaties Rivas en Waardeburgh. Zij leveren de nachtzorg, maar kunnen ook overdag thuiszorg bieden. “In principe nemen mensen hun eigen thuiszorg en huisarts mee naar het hospice. Als dat niet lukt, denken wij mee over andere oplossingen.”

Angelique is onder de indruk van het enthousiaste team opgeleide vrijwilligers dat vanaf 12 november actief is. “Zonder hen geen hospice. Zo fijn om te zien hoe gemotiveerd zij zijn om dit werk te doen.” In januari bestaat hospice De Cirkel voor de Zwijndrechtse Waard tien jaar. “Het feit dat we deze tweede vestiging hebben kunnen realiseren voor de Alblasserwaard hebben we voor een groot deel te danken aan het prachtige werk dat de afgelopen jaren in Hendrik-Ido-Ambacht is verricht en nog steeds wordt gedaan door talloze vrijwilligers. In januari gaan we op een passende manier stilstaan bij deze volgende mijlpaal in de geschiedenis van hospice De Cirkel.”

Voor meer informatie: secretariaat@hospicedecirkel.nl.