Bouw multifunctioneel centrum Schelluinen officieel van start

SCHELLUINEN • De bouw van het multifunctionele centrum (MFC) Schelluinen is officieel begonnen. Hiervoor zetten directeur Jan Kuijper (Kuijpers Bouw Heteren) en wethouder Bram Visser (gemeente Molenlanden) afgelopen woensdag hun handtekening onder de aanneemovereenkomst.

Vanwege de coronamaatregelen deden zij dit ieder op eigen locatie. Deze week is begonnen met de voorbereidende werkzaamheden. Het streven is om het MFC na de zomervakantie van 2021 in gebruik te nemen.

Voorzieningen voor inwoners

“Na een jarenlange bewezen dienst van het Dorpshuis Schelluinen, is het tijd voor een nieuw, modern en energieneutraal gebouw dat school en kinderdagverblijf verbindt met verschillende dorpsactiviteiten”, zegt wethouder Bram Visser. Het MFC biedt straks onderdak aan de leerlingen van Het Tweespan, het Schelluinse verenigingsleven en aan de Dorpskamer. Daarnaast krijgt het de functie van een dorpshuis waar verschillende activiteiten georganiseerd kunnen worden.

Energieneutraal en duurzaam

Het MFC is een ontwerp van RoosRos architecten en wordt energieneutraal en duurzaam gebouwd. Bram: “Niet alleen is het belangrijk om een multifunctionele plek te creëren voor inwoners, maar ook het minimaliseren van de effecten op het milieu. Zo is het gebouw straks onder andere gasloos en voorzien van zonnepanelen.”