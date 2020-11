Buurtwerk is nieuwe partner in aanpak jeugd en jongerenwerk in Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Vijfheerenlanden kiest vanaf 1 januari 2021, voor minimaal vier jaar, voor Buurtwerk als nieuwe partner voor het jeugd en jongerenwerk.

Het jongerenwerk is een belangrijke basisvoorziening die er mede voor zorgt dat elke jongere in de gemeente zo nodig ondersteuning kan krijgen in het volwaardig deelnemen aan de samenleving en veilig en gezond op kan groeien in Vijfheerenlanden.

De gemeente Vijfheerenlanden heeft de afgelopen jaren de uitvoering van het jongerenwerk bij meerdere partijen onder gebracht. Met 16 verschillende kernen die elk een eigen identiteit en samenstelling kennen was er nu juist de wens van het college om voor het jongerenwerk één partij te contracteren.

Op deze manier kunnen er betere afspraken gemaakt worden over de doelen en de resultaten van het jeugd- en jongerenwerk.

Aanbesteding

Omdat er meerdere partijen het jongerenwerk aan konden bieden binnen de gemeentegrenzen is het openbaar aanbesteed. De uitkomst van die aanbesteding is dat vanaf 1 januari 2021 het jeugd en jongerenwerk uitgevoerd gaat worden door Buurtwerk.

“Jongeren verdienen het om mee te kunnen doen, denken en praten. Niet volgens één recept, maar op de manier die bij hun past. Ons jongerenwerk richt zich op alle jongeren tussen de 10 en 23 jaar. We benaderen jongeren daar waar ze te vinden zijn, zoals op school, op straat en bij (informele) ontmoetingsplekken. Maar ook online en op sociale media”, aldus Tanja Jagtenberg, directeur van Buurtwerk.

De gunning aan Buurtwerk betekent automatisch dat er afscheid wordt genomen van de huidige partners.

“Ik ben alle andere partijen erg dankbaar voor hun inzet van de afgelopen jaren voor de jongeren in onze gemeente. Jullie hebben goed en belangrijk werk geleverd en altijd vanuit een prettige samenwerking met ons als gemeente”, aldus wethouder Tirtsa Kamstra.

Overdracht

De periode van nu tot 1 januari 2021 is gericht op een warme overdracht tussen de huidige partners en Buurtwerk zodat er geen gaten vallen in de ondersteuning. Er is daarbij ook aandacht voor het behoud van kennis en kunde die de afgelopen jaren al is opgedaan.

Per 1 januari 2021 start Buurtwerk zowel fysiek als digitaal met een team goed toegeruste en krachtgerichte jongerenwerkers die gezamenlijk met de lokale partners gaan werken aan een sterke basis. Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan opgesteld waarin gezamenlijk prioriteiten worden gebundeld om zo de sturing op de doelen en resultaten te verbeteren.

“Ik kijk uit naar deze nieuwe fase en de meer centrale aanpak. Ik heb er alle vertrouwen in dat deze nieuwe samenwerking mooie resultaten gaat opleveren en dat het onze jongeren in Vijfheerenlanden, die dat nodig hebben, veel gaat brengen”, aldus wethouder Tirtsa Kamstra.