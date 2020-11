Raad Vijfheerenlanden gaat kaders opstellen voor nieuw gemeentehuis

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden buigt zich momenteel over één van de belangrijkste onderwerpen voor de nieuwe gemeente, het gemeentehuis.

Het moet een huisvesting worden die voldoet aan de wensen van de inwoners met betrekking tot de dienstverlening en op moderne wijze een werkplek creëert voor alle medewerkers.

Scenario’s

Het college legt een opinievoorstel voor aan de gemeenteraad met betrekking tot de te stellen kaders. Het gemeentebestuur heeft een aantal onderwerpen onder elkaar gezet waar de gemeenteraad over kan discussiëren. Daarin zijn diverse items uitgewerkt, op basis van in- en extern onderzoek. Denk daarbij aan werkplekconcept, dienstverlening, uitstraling gebouw, duurzaamheid, bestuur- en raadzaal en participatie. Met de uitkomsten hiervan wordt de raad in positie gebracht om kaders vast te stellen.

Gemeenteraad

Op donderdag 12 november is het voorstel verstuurd naar de raad en op maandag 23 november gaat er een informatieve webinar online. Waarover de donderdag erna vragen kunnen worden gesteld tijdens het VHL-plein. Vervolgens zal het onderwerp op 3 december 2020 worden behandeld in de commissie Algemene Zaken. Het uiteindelijke vaststellen van de kaders is in de raadsvergadering van 4 februari 2021.

Burgemeester Fröhlich ziet uit naar het gesprek in de raad over de aangeboden scenario’s. Als portefeuillehouder is hij zich bewust van de diverse invalshoeken.