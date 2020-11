Politie baalt van groot kampvuur jeugd in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Een groot kampvuur dat jongeren afgelopen weekend maakten in Nieuw-Lekkerland kan op weinig waardering van de politie rekenen.

Het was niet de eerste keer dat dit gebeurde, laten de wijkagenten via Instagram weten: ‘Afgelopen weekend was er (weer) een behoorlijk groot kampvuur gemaakt door de (hang)jeugd in Nieuw-Lekkerland. Op zich allemaal leuk en aardig maar niet alles is geschikt om in de fik te steken!’

Daarnaast bleef er de nodige rommel over. “Wanneer je rommel maakt, moet je deze ook opruimen, net als thuis. Nu zijn er twee man van de gemeente de hele ochtend bezig geweest om de rommel op te ruimen. Helaas moeten wij nu over gaan stappen op andere manieren om de boodschap wel over te brengen...’