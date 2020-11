Politiek Vijfheerenlanden wil haast met bouw starterswoningen

VIJFHEERENLANDEN • Vijfheerenlanden moet zo snel mogelijk kunnen beschikken over adequate (starters)woningen voor jongeren. Die oproep deden VVD, SGP en VHL Lokaal donderdagavond tijdens de raadsvergadering.

In een unaniem aangenomen motie vroegen de fracties het college om de raad uiterlijk in het eerste kwartaal van 2021 te informeren over de geprognotiseerde vraag naar starterswoningen per kern. Reeds lopende maar ook afgewezen projecten moeten in kaart worden gebracht. Wethouder Huib Zevenhuizen (ruimtelijke ordening) omarmde de motie en gaf aan dat deze een ondersteuning is van het al ingezette beleid.

Onorthodoxe middelen

Het is volgens VVD, SGP en VHL Lokaal gewenst dat zoveel mogelijk met maatwerkoplossingen wordt aangesloten bij de vraag naar starterswoningen. “Ook onorthodoxe middelen moeten worden ingezet om tot spoedige oplossingen te komen, bijvoorbeeld door het snel en gemakkelijk splitsen van bestaande woningen in twee of meer appartementen, het ombouwen van leegstaande bedrijfspanden, kantoren en winkels tot starterswoningen of appartementen.”

Antikraak

De drie fracties denken verder aan de mogelijkheid tot het tijdelijk toestaan van antikraak, ook voor panden van de gemeente zelf. “Het college zou ook een meer stimulerende en activerende rol moeten nemen en inwoners moeten betrekken en helpen bij het opzetten van projecten die als doel hebben te komen tot (starters)woningen.”

Verder moet nagegaan worden of inwoners uit de gemeente voorrang kunnen krijgen bij het verkrijgen van een starterswoning. VVD, SGP en VHL Lokaal pleiten ook voor een betere doorstroming naar seniorenwoningen, terwijl de initiatiefnemers van Tiny-houses welwillend gefaciliteerd moeten worden.