Museum De Koperen Knop weer open voor publiek

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Donderdag 19 november wordt een bijzondere dag voor De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam. Die dag zal het museum na een korte periode van Lock-downsluiting weer open gaan voor het publiek.

Ten gevolge van Covid-19 heeft het museum haar programma moeten aanpassen. Door de corona-crisis bleek het voor veel mensen lastig om een bezoek aan het museum te plannen. Daarom is de expositie Het Kinderboek verlengd tot en met tweede kerstdag, zaterdag 26 december. Dus kan iedereen tot dan alsnog komen genieten van de vele herkenbare kinderboeken. Deze expositie is overigens wel wat anders ingericht. De beide verkoopkramen hebben plaats gemaakt voor elementen van Sinterklaas en Kerstmis.

Exposities

De expositiecommissie heeft de afgelopen tijd niet stilgezeten. Het programma voor 2021, zoals dat al een aantal maanden terug is vastgesteld, is nog eens goed onder de loep gelegd. Dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen. De expositie over de Tweede Wereldoorlog gaat nu naar 2021 en heeft als voorlopige werktitel 75+1 Jaar Vrijheid. Daarvoor komt een korte kunstexpositie en in de zomer gaat het over techniek voor jongens en meisjes. In de herfst is er de expositie Textiel-Goed gemaakt en gemerkt en het jaar wordt afgesloten met de bijzondere en eigentijdse expositie Mijn meter rood.

Vanaf 27 december 2020 gaat het museum een aantal weken dicht en zal het voor het publiek gesloten zal zijn. Dan is er namelijk een periode ingelast waarin alle ruimten aangepakt gaan worden om eens goed te worden opgeknapt en opnieuw ingericht. Wie in die tijd, die duurt tot en met 16 februari 2021, toch naar het museum wilt komen, kan zich aanmelden als vrijwilligers voor het mee uit voeren van de klussen. Aanmelden kan via 06-14148618.

Kleur- en tekenwedstrijd

Om te vieren dat het museum op 19 november 2020 weer open gaat, is er een speciale kleur- en tekenwedstrijd voor de jeugd, met als thema Sinterklaas. Kom een kleurplaat of een tekenvel ophalen in het museum of download die van de website. Inleveren kan tot en met 2 december 2020. Onder de inzenders worden vijf boeken verloot.

Museum De Koperen Knop (Binnendams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessendam) is de rest van het jaar open van woensdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. Dringend geadviseerd wordt het bezoekmoment vooraf te reserveren. Zie hiervoor het formulier op de website: www.koperenknop.nl. Of mail twee werkdagen van te voren naar reserveringen@koperenknop.nl.

Bellen kan via 06-12333824. Het museumcafé blijft helaas tot nader bericht volgens besluit van de overheid gesloten. Wel zijn er nog twee kinderworkshops, op 25 november en op 12 december 2020. Voor meer informatie hierover: zie de website.