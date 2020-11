Wouter Kolff: ‘Enigszins normale feestdagen, maar het zal echt anders zijn dan gebruikelijk’

REGIO • “Ik moet er niet aan denken dat de kerstdagen het begin zullen zijn van een derde golf. Dan zitten we wéér met de gebakken peren.” Die uitspraak deed Wouter Kolff donderdagochtend tijdens de coronapersconferentie van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Weliswaar daalt het aantal coronabesmettingen, maar de afname gaat nog niet snel genoeg. Vooruitblikkend op de decembermaand zei Kolff daarover: “We zetten in op enigszins normale feestdagen, maar we moeten er rekening mee houden dat ze er echt anders uit zullen zien dan gebruikelijk.”

Top-3

“Hopelijk hebben we de piek van de tweede golf gehad”, aldus Kolff. Dat neemt niet weg dat ZHZ qua besmettingsgraad landelijk nog altijd in de top-3 staat. “Daar willen we vanaf.”

Wouter Kolff is geen voorstander van een regionale lockdown. “De beste remedie is een gestage daling van het aantal positieve testen. Maar de situatie is nog altijd fragiel.”

Druk op zorg onverminderd groot

Cees Vermeer, directeur GGD Zuid-Holland Zuid, kon dat bevestigen. “De dalende lijn is zichtbaar, maar we zijn er nog lang niet. Het aantal besmettingen ligt nog acht keer hoger dan we graag zouden zien (niveau waakzaam, RdB). De druk op de zorgpartners is onverminderd groot.”

Volgens Kolff, die donderdagochtend het Beatrixziekenhuis in Gorinchem bezocht, is het erg belangrijk dat het zorgpersoneel -net als tijdens de eerste golf- gemotiveerd blijft. “Het helpt als de samenleving in de volle breedte die urgentie voelt. Met elkaar moeten we de mensen in de zorg steunen, onder meer door de maatregelen na te leven.”

Testcapaciteit ruim voldoende

Het aantal positieve coronatests is in de regio inmiddels gedaald tot onder de twintig procent. De testcapaciteit is momenteel ruim voldoende, er is zelfs een buffer. Vermeer: “Meer dan 90% van de aanvragen kunnen we binnen 48 uur volledig afhandelen.”

Waarschuwingen en boetes

Ook de afgelopen week is er in ZHZ weer gehandhaafd op de coronamaatregelen. Er werden 255 waarschuwingen en 43 boetes uitgedeeld.