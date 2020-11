IHC schrapt ongeveer 300 banen in Nederland

KINDERDIJK • Royal IHC moet ongeveer 300 medewerkers in Nederland de laan uitsturen en nog eens dat aantal bij vestigingen van de scheepsbouwer in het buitenland. Dat maakt de directie van Royal IHC donderdag 12 november bekend.

IHC verandert zijn organisatie met als doel terug te keren naar winstgevendheid. Doel is ook om weer een van de marktleiders te worden in de branche.

Met de reorganisatie en het ontslag van in totaal zo’n 600 medewerkers verwacht IHC een duurzaam toekomstperspectief te creëren.

De 300 ontslagen in Nederland zullen voornamelijk vallen in de management- en kantoorrollen. Bovendien zal een tijdelijk personeelsbestand van ongeveer 500 worden afgebouwd.

Met de vakbonden is een Sociaal Plan voor twee jaar afgesproken. Dit geeft IHC de ruimte om de organisatie de komende tijd verder te optimaliseren. Het doel is om medewerkers zoveel mogelijk van werk naar werk te helpen, bijvoorbeeld door samenwerkingen met (lokale) overheid en bedrijfsleven.

Vanaf nu zal het bedrijf zich richten op zijn kernactiviteiten in de bagger- en offshore markt. Activiteiten in de (natte) mijnbouw- en defensiemarkten zijn aangemerkt als potentiële kernactiviteiten, met kansen om zich verder te ontwikkelen. Ook zal een aantal dochterondernemingen worden afgestoten.

CEO Gerben Eggink: “Het is erg pijnlijk dat we nu afscheid moeten nemen van een aantal collega’s. Ik ben er echter van overtuigd dat ze, gezien hun eigen kwaliteiten en met de begeleiding die we hen bieden, succesvol zullen zijn in de overgang van werk naar werk.

“Doordat we nu de organisatie aanpassen aan de verwachte omzet en het bedrijf zo inrichten dat we efficiënt en flexibel kunnen inspelen op marktbewegingen, kan IHC haar leidende rol in de Nederlandse maritieme industrie blijven vervullen. Zo behouden we de unieke en hoogwaardige technologie en kennis in Nederland.”