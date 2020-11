Doe Mee houdt pleidooi voor een culturele manifestatie

• Berend Buddingh' in pré-coronatijden, toen vergaderen nog in de raadszaal kon.

MOLENLANDEN • Doe Mee Molenlanden wil dat de gemeente een cultureel manifest opstelt over een culturele manifestatie.

Berend Buddingh vertelde zijn collega-raadsleden en het college: “Het zou mooi zijn als we in 2022 of 2023 een grote manifestatie hebben en als we van buiten Molenlanden de cultuur binnen halen. Wat ik wil horen: kan Doe Mee met een voorstel komen in deze raad?”

Ambitie

Buddingh vroeg zich af: “Waar ligt de ambitie van dit college op het gebied van cultuur? Deze dagen blijkt dat we cultuur zo missen. We kunnen niet naar de film, het theater of een festival. We mogen niet samen zingen. Netflix is ons enige alternatief. Terwijl cultuur, of het nu gaat om de lokale harmonie, het regionale koor of landelijke musicals of festivals ons kan verwonderen, verbazen, verblijden en ontspannen.”

Pinkpop in polder

Cultuur verbindt, stelde Buddingh. “En wat is er dan mooier om op deze donkere dagen de blik te richten op iets wat komen gaat: een groot evenement, een manifestatie, een jaar lang culturele festiviteiten, groots en meeslepend, klein maar fijn: het weiland als decor, cultuur als verlichting. Pinkpop in de polder, de Biënale van Molenlanden, Rembrandt aan de Lek, poëzie tussen de koeien, boer zoekt kunstenaar. In 2022 of 2023. Voor boeren en buitenlui, voor inwoners en bezoekers, voor stedeling en dorpsgenoot.”

Het Doe-Mee-raadslid vervolgde: “Ik hoor graag van de wethouder en de collega’s welke mogelijkheden zij zien.” Paul Verschoor (PM) reageerde: “We zouden graag met Doe Mee zo’n voorstel ontwikkelen.”

Buddingh komt binnenkort met een voorstel in de raad.