CU, D66 en GL: Vijfheerenlanden moet een fietsgemeente worden

VIJFHEERENLANDEN • De Vijfheerenlandense raadsfracties van ChristenUnie, D66 en GroenLinks willen dat de gemeente Vijfheerenlanden een echte fietsgemeente wordt. Ze willen dat het college werk gaat maken van de uitgesproken ambitie om meer ruimte te geven aan de fiets.

In het voorjaar schreef een fiets-forens uit Vijfheerenlanden een brief aan de gemeenteraad. Hij stelde dat er op de polderwegen in de gemeente nog wel wat kan worden verbeterd aan de veiligheid voor fietsers. “Met ruim drie jaar fietservaring in de gemeente Vijfheerenlanden achter de wielen moest hij vaststellen dat de auto niet alleen op snelwegen als de A2 en de A27, maar ook in de polder volledige heerschappij geniet”, schrijven de drie fracties in een persbericht. Er is genoeg te doen om veilig en fijn door de gemeente te fietsen.”

Deel je fietsdromen

De start van dit fietsplan vindt plaats op 26 november aanstaande. Op die avond wordt er een VHL plein georganiseerd waar de fiets centraal staat. Tijdens die avond wordt kennis over het fietsverkeer in de gemeente gedeeld met raads- en commissieleden Centraal staat de vraag wat er mogelijk moet gebeuren om de gemeente Vijfheerenlanden in 2030 een echte fietsgemeente te laten zijn. Wat is daar allemaal voor nodig?

De initiatiefnemers van deze avond horen graag van zoveel mogelijk mensen in de gemeente hoe zo’n echte fietsgemeente er dan uit zou moeten zien. Beter gezegd: inwoners worden uitgedaagd hun fietsdromen te delen met raads- en commissieleden. “De vorm waarin die droom wordt verpakt is helemaal vrij. En iedereen mag meedoen.”

Fietsdromen kunnen tot 25 november worden doorgegeven via fietsdroomvhl@gmail.com. Dromen die daarna ingezonden worden, vervliegen niet en zijn dus de moeite van het inzenden waard.

Praktische informatie

De bijeenkomst vindt digitaal plaats en is te volgen via de website van de gemeente: https://channel.royalcast.com/vijfheerenlanden/#!/upcoming

De uitzending start om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur.