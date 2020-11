Marker Wadden onafhankelijk in energievoorziening dankzij Giessenburgs bedrijf

GIESSENBURG • De kunstmatige eilandengroep in het Markermeer is volledig onafhankelijk in haar energievoorziening. In opdracht van Natuurmonumenten, de beheerder van de Marker Wadden, heeft EHBI Solar Systems uit Giessenburg de apparatuur geïnstalleerd die het mogelijk maakt de opgewekte zonne-energie op te slaan en te gebruiken wanneer nodig.

Nadat in juni de technische installaties op het hoofdeiland van de Marker Wadden door brand werden verwoest, vroeg Natuurmonumenten EHBI Solar Systems een noodoplossing te verzorgen. Het bedrijf uit Giessenburg was al betrokken bij het project op de eilanden in het Markermeer. Die betrokkenheid is door de brand op het hoofdeiland en het daaropvolgende oplossingsgerichte handelen in een stroomversnelling geraakt.

Container

Door het plaatsen van een container van twintig bij acht voet, met daarin het accupakket (240 kwh) en alle benodigde apparatuur, wordt de opgewekte zonne-energie omgezet naar 48 volt en opgeslagen in de accu’s. Wanneer de energie nodig is, wordt de 48 volt weer omgezet naar bruikbare 230/400 volt. Met de oplevering van deze installatie in week 46 is natuurgebied de Marker Wadden volledig off-grid gegaan. Off-gridsystemen zijn voor hun energievoorzieningen niet afhankelijk van een verbinding met het lichtnet, en worden toegepast op moeilijk toegankelijke locaties.

Details

De geleverde container is volledig ingericht met een kant en klaar systeem voor deze off-grid voorziening, waardoor de installatie plug & play kan worden afgeleverd. Hierin is geplaatst: 12x SMA Sunny Island 8.0H Hybride omvormer, 1x SMA Multicluster box, 4x Lithium LiFePo4 accupakketten van 61 Kwh per stuk. Er wordt een maximaal vermogen geleverd van 68Kwh nominaal, met een piekvermogen van 96Kwh voor dertig minuten lang. Op het eiland is 191KWp aan zonepanelen aanwezig, die zijn aangesloten op deze installatie. Het is voor zover bekend het eerste systeem wat in Nederland op deze schaal is gerealiseerd.

Veiligheid

De voorzieningen voor de veiligheid bestaan uit een Remote Monitoring system, waarmee de installatie gemonitord kan worden en eventuele problemen of storingen snel kunnen worden opgelost. Verder zijn er twee FireBlocker blussystemen, speciaal ontwikkeld voor het blussen van chemische branden. Het sprinklersysteem is in opdracht van de veiligheidsregio geplaatst. Er is natuurlijke en geforceerde ventilatie ten behoeve van klimaatbeheersing aanwezig in de container. De ventilatie-toevoer bestaat uit buizen die door de grond lopen, waardoor in de zomer koele lucht, en in de winter warmere lucht wordt aangevoerd.

Natuurgebied

Met de Marker Wadden wordt een uniek natuurgebied ontwikkeld. De natuureilanden worden aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer. Hier komt nieuwe natuur tot ontwikkeling: zowel onder als boven water. Het doel is behalve een natuurparadijs te creëren voor vissen en vogels, ook een heerlijk recreatie-eiland te realiseren.