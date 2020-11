Raad Molenlanden schrijft brief over spoedeisende hulp Beatrixziekenhuis

MOLENLANDEN • De raadsfracties van Molenlanden gaan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een brief schrijven waarin zij pleiten voor behoud van de spoedeisende hulp in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem.

De fracties zullen contact zoeken met politieke partijen uit omliggende gemeenten, om eventueel samen met hen een brief te versturen.

Extra signaal

Paul Verschoor (PM) diende dinsdag tijdens de raadsvergadering een motie in met een oproep aan het college om het ministerie een brief te schrijven. Omdat het college dit al had gedaan, aarzelden sommige raadsleden aanvankelijk. Maar wethouder Lizanne Lanser verzekerde de raad: “Een extra signaal van de raad zou ik alleen maar toejuichen.”

Belang regio

Lanser vertelde verder: “Burgemeester Reinie Melissant van Gorinchem zit in de landelijke samenwerking van ziekenhuizen, die heeft ook een reactie gestuurd naar de minister. Rivas Zorggroep ook. We hebben op alle manieren contact en op allerlei manieren vragen we er aandacht voor. We doen moeite om dit tegen te houden met elkaar, vanwege het belang voor de regio.”

Prematuur

Sanne Zijlstra (CU) twijfelde. “We weten dat het nog in een prematuur stadium is. Het ministerie denkt nog na over het inrichten van de spoedzorg. Hoewel ik met jullie onrustig word, denk ik dat je het proces niet moet verstoren. Onze zorgen over de bereikbaarheid kunnen we wel uitspreken, dat is iets minder stevig dan wat er nu staat. Mijn vraag is: welke rol speelt de gemeente in dit proces? Wanneer hebben wij als gemeente de ruimte om hierover mee te denken?”

Gesprek

Lanser: “Tijdens de raadsvergadering heb ik contact gehad met Reinie Melissant, ze heeft volgende week een gesprek met het ziekenhuis. Het ziekenhuis geeft aan: de houtskoolschets is niet alleen maar verkeerd, er staan ook zaken in die het ziekenhuis wil omarmen. Het is van belang dat nagedacht wordt over verbetering van acute zorg. Na volgende week worden regionale gemeenten actief betrokken.”

Rol gemeenten

Zijlstra: “Ik denk dat het ministerie de keus zal maken. Welke rol voor gemeenten heeft het ministerie in petto?” Lanser: “Daar heb ik geen zicht op.” Joke van de Graaf (Doe Mee) verbaasde zich over Zijlstra’s reactie. “Als we wachten is er wellicht al een pad op gegaan waarop we onze stem niet kunnen uitbrengen.”

Zijlstra bevestigde: “Het is zeker goed om zo vroeg mogelijk jezelf te laten horen, maar je moet wel opletten dat je geen roepende in de woestijn bent. Het maakt me enigszins ongerust dat de wethouder nog geen zicht heeft op wanneer we richting het ministerie wat kunnen doen, wanneer de gemeenten erbij betrokken gaan worden. Want daar wordt het proces bepaald.”

Lanser vertelde dat het ministerie gemeenten en huisartsen juist heeft opgeroepen om te reageren, waarna ook Zijlstra akkoord ging.