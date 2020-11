Molenlanden stelt duurzaamheidsprijs in

MOLENLANDEN • Voorlopers op het gebied van duurzaamheid moeten worden beloond, vinden de raadsleden van Molenlanden. Zij dienden daarom dinsdag 10 november een motie in voor het instellen van een jaarlijkse duurzaamheidsprijs.

De prijs moet volgend jaar voor het eerst worden uitgereikt. Het prijzengeld bedraagt duizend euro.

Vreugde

Het idee viel bij het college in goede aarde. Wethouder Teunis Jacob Slob: “Het stemt ons tot vreugde dat deze motie unaniem wordt ingediend. We zullen er op gepaste wijze uitvoering aan geven.”

Voorlopers

In de motie schrijven de opstellers dat het belangrijk is om inwoners, ondernemers, verenigingen, stichtingen, scholen en dorpsoverleggen te stimuleren en te inspireren om in actie te komen voor een duurzame leefomgeving. Ze zien in iedere gemeente voorlopers op dit gebied, mensen die actief bezig zijn met energie besparen, duurzame energie opwekken, vergroening van de omgeving, innovaties op het gebied van circulariteit en andere vormen van duurzaamheid.

Zelf aanmelden

Inwoners van Molenlanden kunnen zelf voorlopers aanmelden en vervolgens ook stemmen. In de jury moeten ook deskundigen zitten, om te bepalen of er één of meerdere prijswinnaars zullen zijn. Prijswinnaars moeten bereid zijn hun duurzame kennis met andere inwoners te delen.