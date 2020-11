Inkopen voor de feestdagen? Black Friday biedt mogelijkheden

De feestdagen staan weer voor de deur. Een drukke tijd, waarin veel mensen al vroeg beginnen met hun inkopen voor de feestdagen. Cadeaus kun je tenslotte het best al ruim van tevoren aanschaffen.

Daarmee voorkom je stress op het laatste moment én het kan je veel geld besparen. Hoe? Black Friday biedt mogelijkheden!

Wat is Black Friday?

Elk jaar op de vierde donderdag van november is het in Amerika Thanksgivingday. Op deze feestdag wordt traditioneel gedankt voor het goede jaar en de voorspoedige oogst. Omdat de meeste Amerikanen ook de vrijdag na Thanksgiving vrij zijn, kunnen ze genieten van een lang weekend. Het is een echt familiefeest waarbij iedereen bij elkaar komt. Het is ook de start van het kerstinkopen-seizoen. Een grote winkel begon met het bedenken van een speciale stuntactie tijdens de vrijdag na Thanksgiving. Het werkte: de mensen kwamen massaal naar de winkel. Al snel werd de grote kortingsactie op de vrijdag na Thanksgiving een traditie. Omdat deze vrijdag tot enorme verkeersdrukte leidde, werd de dag Black Friday genoemd. Steeds meer winkels doen mee en het idee is ook al opgedoken in Nederland.

Zet 27 november in je agenda

Thanksgiving valt dit jaar op donderdag 26 november. En dat betekent dat om klokslag 00:00 op vrijdag 27 november Black Friday begint. Hoewel de meeste winkels hun normale openingstijden hanteren, geldt dat zeker niet online. Al vanaf de eerste minuut stromen de bestellingen binnen. Omdat veel actieproducten eenmalig in de aanbieding zijn, willen veel mensen het eerste zijn. Dan haal je de meeste kortingen binnen. Nu door corona veel winkels beperkt zijn in hun capaciteit, is het online gedeelte van Black Friday in Nederland dit jaar groter dan ooit.

Zo profiteer je van Black Friday

Black Friday kan kortingen opleveren van 10% tot zelfs 75%. Je wilt daar natuurlijk goed van profiteren terwijl je je inkopen voor de feestdagen doet. Maak eerst een lijst met de spullen die je wilt kopen. Zonder een lijstje kun je niet gericht zoeken, waardoor je sneller spullen koopt die je helemaal niet nodig hebt. Heb je een lijstje? Dan kun je van tevoren de Black Friday aanbiedingen checken. Niet alle aanbiedingen worden al van tevoren gepubliceerd, maar veel winkels doen het wel. Zie jij artikelen die je graag zou willen kopen in de aanbieding? Maak dan van tevoren een account aan bij de betreffende webshop(s) zodat je dat alvast geregeld hebt. Op Black Friday zelf kun je het beste al vroeg klaarzitten. Het liefst blijf je gewoon op donderdagavond wat langer op, zodat je al rond middernacht kunt beginnen. Begin je pas later op de ochtend, dan is de kans groot dat de beste deals al weg zijn.

Black Friday wordt steeds bekender. De afgelopen jaren zijn veel grote Nederlandse winkels en webshops mee gaan doen met de acties. Omdat de kortingen hoog oplopen, is het een ideaal moment voor je inkopen voor de feestdagen. Wat dacht je van mooie sinterklaas- en kerstcadeaus die je kunt aanschaffen met een flinke korting?