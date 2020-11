Plannen woningbouw De Weide II in Meerkerk in volle gang

MEERKERK • De planontwikkeling van de woningbouwlocatie De Weide II te Meerkerk is in volle gang. Dat meldt de gemeente Vijfheerenlanden.

De ‘engineering’ van de centrale verkeersas is aanbesteed en in het voorjaar van 2021 zal een aannemer geselecteerd zijn die deze hoofdstraat en de bruggen gaat realiseren. Parallel daaraan wordt de laatste hand gelegd aan de aanbesteding van het eerste deelgebied van circa 47 woningen.

Naar verwachting zal vóór de zomer van 2021 een aannemer starten met het bouwrijp maken van dit deelgebied, waarna ook de bouw van de eerste woningen kan starten. Circa 17 van de 47 woningen in dat deelgebied zijn sociale woningen. De aanbesteding van deze sociale woningen wordt momenteel samen met woningcorporatie Fien voorbereid.

De opleverdatum van de eerste woningen is sterk afhankelijk van de ontwikkelaar en de gekozen bouwmethode. Gedacht wordt aan de periode medio 2022 tot medio 2023.

Het onderzoek naar een woonzorgvoorziening in het gebied is op niets uitgelopen. Na veelbelovende eerste gesprekken is na de zomer van dit jaar duidelijk geworden dat er geen interesse is om in De Weide een zorginstelling te realiseren. Het college van de gemeente Vijfheerenlanden is nu van plan om gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid die het bestemmingsplan biedt, om de groenbestemming niet te wijzigen naar ‘woonzorg’, maar naar ‘wonen’.

Op deze locatie kunnen dan zeven of acht vrije kavelwoningen in een groene omgeving gerealiseerd worden. Het wijzigingsplan daarvoor wordt momenteel opgesteld en zal naar verwachting vóór de zomer van 2021 gereed zijn. Ondertussen worden de voorbereidingen getroffen dit deelgebied bouwrijp te maken. De verdere voorbereiding en aanbesteding van de resterende deelgebieden volgt daarna.