Bibliotheken mogen hun diensten weer iets uitbreiden

REGIO • Het besluit om alle bibliotheken twee weken te sluiten, deed veel stof opwaaien binnen de landelijke politiek. Dankzij een aangenomen motie in de Tweede Kamer wordt er nu een kleine uitzondering gemaakt voor bibliotheken en buurthuizen. Ook de Bibliotheek AanZet mag haar diensten weer iets uitbreiden.

“Per week bekijken we wat hierin mogelijk is. Voor nu betekent het onder andere dat we weer van start gaan met onze afhaal- en bezorgservice”, meldt bibliotheek AanZet.

Afhalen en bezorgen

Vanaf donderdag 12 november kun je in de online catalogus op de website jouw materialen kiezen en reserveren. Als je reservering klaarstaat en je deze af kunt halen, krijg je een mail. Houd er rekening mee dat dit iets langer kan duren als de boeken van jouw keuze uit een andere vestiging moeten komen. Houd de website in de gaten voor actuele informatie over de afhaalpunten en openingstijden.

Daarnaast is er sinds 9 november de boeken bezorgservice. Speciaal voor kwetsbare doelgroepen en zorgprofessionals. “Wij vinden het belangrijk om in deze tijd een stapje extra te zetten voor de leden die het echt nodig hebben”, aldus de bibliotheek. Daarom gaat de Bibliotheek AanZet de leden uit deze doelgroepen telefonisch benaderen om hen deze dienst aan te bieden. Zelf contact opnemen kan natuurlijk ook! Kijk voor meer info op: www.debibliotheekaanzet.nl/haal-de-bieb-in-huis.

Online activiteiten

Helaas mag de bibliotheek nog geen activiteiten aanbieden in de vestigingen. Maar online is er van alles te doen. Zo blijft het bijvoorbeeld mogelijk om met taal te oefenen tijdens het wekelijkse Online Taalcafé. Ook zijn er verschillende online activiteiten in het kader van de nationale leescampagne Nederland Leest. Zo kun je tijdens de nieuwe reeks ‘Ontmoet Schrijvers Online’ in gesprek gaan met jouw favoriete auteur. Wie liever zelf aan de slag gaat, kan op 25 november bijvoorbeeld online aanschuiven bij het webinar van biografisch onderzoeker Petra Teunnisen. Hier ontdek je hoe een duik kunt nemen in je eigen familiegeschiedenis. Dit webinar is te volgen via het YouTube kanaal AanZet Live. Kijk voor alle activiteiten op: www.debibliotheekaanzet.nl/activiteiten.