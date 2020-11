McDonald’s Hardinxveld-Giessendam plaatst snellaadpaal

HARDINXVELD-GIESSENDAM • McDonald’s Hardinxveld-Giessendam heeft deze week een snellaadpaal met twee snellaadpunten geplaatst. Het is de bedoeling dat op alle locaties van McDonald’s in Nederland met een Drive snellaadpalen geplaatst worden.

McDonald’s Nederland is hiervoor een samenwerking aangegaan met Vattenfall. Met de samenwerking zet McDonald’s een belangrijke stap aanvullend op haar doelstellingen om alle restaurants duurzamer te maken. McDonald’s en Vattenfall verenigen hun expertise en schaalgrootte, om in de groeiende behoefte aan elektrische mobiliteit in Nederland te voorzien.

Eind 2018 is de eerste snellaadpaal geplaatst en binnen drie jaar worden gefaseerd nog eens 167 laadpalen geïnstalleerd. De samenwerking stelt elektrische rijders in staat om in het hele land hun auto binnen een half uur te kunnen opladen met groene stroom volledig afkomstig van Nederlandse windmolens.

“Elektrische rijders kunnen binnen een half uur weer de weg op en hebben het gemak van de goede faciliteiten van ons restaurant. Even genieten van een ontbijtje, een goede kop koffie, wat e-mail wegwerken én zij kunnen weer op pad”, aldus Remco Bovekerk, restaurantmanager Hardinxveld-Giessendam.

“Wij zijn ontzettend trots op het feit dat wij onze gasten nu deze extra service kunnen bieden”, voegt Dick Bovekerk, franchisenemer van McDonald’s Hardinxveld-Giessendam en Alblasserdam toe. “Binnenkort starten wij met de verbouwing van ons restaurant in Alblasserdam, waar wij ook direct een snellaadpaal zullen plaatsen.”