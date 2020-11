ChristenUnie VHL stelt scholen en zorginstellingen als locatie stembureau ter discussie

VIJFHEERENLANDEN • De ChristenUnie in de gemeente Vijfheerenlanden (VHL) vraagt zich af of het wijs is om straks bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer scholen en zorginstellingen te gebruiken als stembureau.

Die verkiezingen zijn pas op 17 maart 2021, maar de regering houdt nu al bij het organiseren van de verkiezingen rekening met de maatregelen die nodig zijn in verband met het coronavirus. Dit betekent dat het voor kiezers veilig moet zijn om te stemmen, dat het voor stembureauleden veilig moet zijn om hun werk te doen in de stemlokalen en dat het voor de gebruikers van het gebouw dat fungeert als stemlokaal geen onveilige situaties mag opleveren.

Voor het eerst zal er ook vervroegd stemmen mogelijk gemaakt worden De gemeente heeft hierin een belangrijke rol. In Vijfheerenlanden zijn 27 stembureaus, waarvan 8 op een onderwijslocatie (Calvijnschool, basisschool El Boukhari, De Rank, De Prenter, De Wiekslag, De Bijenkorf, School met de Bijbel en CBS Eben Haëzer) en 5 op een zorglocatie (Poort van West, Huis ter Leede, Present Emma, Hof van Batenstein en Open Vensters).

“Hoewel de coronamaatregelen per maand (en zelfs per week) verschillen, lijkt het raadzaam om bij de voorbereiding van de verkiezingen hier rekening mee te houden”, vindt fractievoorzitter Dico Baars van de ChristenUnie.

Op dit moment wordt bijvoorbeeld van scholen gevraagd zeer kritisch af te wegen in hoeverre de aanwezigheid van ouder(s)/ verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en/of (externe) professionals strikt noodzakelijk is. Indien scholen besluiten externen toe te laten dan zullen zij de gezondheidscheck moeten hanteren. Het is daarom volgens de ChristenUnie van groot belang om na te denken over de wijze waarop het aantal stemlocaties op peil kan blijven.

De fractie van ChristenUnie Vijfheerenlanden wil weten of de gemeente Vijfheerenlanden al met schoolbesturen en bestuurders van zorginstellingen in gesprek is om te bezien hoe de stembureaus op een veilige manier ingericht kunnen worden. Ook wil de partij weten of de gemeente per kern of wijk alternatieve locaties voor stembureaus in beeld heeft en of de inzet van een of meerdere mobiele stembureaus overwogen wordt.