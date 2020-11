Online Open Dag Da Vinci College

REGIO • Op zaterdag 21 november van 10:00 tot 14.00 uur is de Online Open Dag van het Da Vinci College.

In gesprek met studenten, docenten of loopbaanadviseurs kunnen belangstellenden meer te weten komen over de MBO-opleidingen. Ook kan men kennis maken met bedrijven om werken en studeren te combineren.

Het Da Vinci College is best groot, maar door kleinschalige lesgebouwen, merken studenten daar niet zo veel van. “Wat je wél merkt is dat je leert door te doen; want we werken veel samen met bedrijven en organisaties uit de regio. En bieden we jou de juiste begeleiding bij de dingen die je nodig hebt. Op de momenten dat je het nodig hebt”, aldus het Da Vinci College.

Het middelbaar beroepsonderwijs is anders dan het vmbo. Je leert in het mbo echt voor een beroep. Daarom werkt het Da Vinci College we nauw samen met bedrijven. Zowel schoolgaan als leren in de praktijk zijn allebei mogelijk: voltijd of deeltijd studeren. Bij voltijd studeer je vier tot vijf dagen per week en bij een deeltijdopleiding werk je en daarnaast studeer je een dag per week.

Het Da Vinci College biedt veel opleidingen aan. Het zijn techniek, media, economie, ondernemerschap, gezondheidszorg en welzijn opleidingen op niveau 2, 3 en 4. Ook niveau 1 biedt het Da Vinci College aan, dit zijn de startopleidingen voor wie nog geen diploma heeft of de juiste vooropleiding mist.

Da Vinci College vind je op 18 verschillende locaties, met vestigingen in Dordrecht en Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Oud-Beijerland, Wijk en Aalburg en Zwijndrecht.

Voor meer informatie of aanmelding: www.davinci-open.nl.