Beatrixziekenhuis: ‘De spoedzorg zal niet zomaar verdwijnen uit Gorinchem’

GORINCHEM • De spoedzorg zal niet zomaar verdwijnen. Zo reageert het Beatrixziekenhuis op de onrust die is ontstaan over het bericht dat er plannen zijn om de Spoedeisende Hulp in het Alblasserwaardse ziekenhuis te sluiten.

‘Er is géén sprake van een voornemen om de Spoedeisende Hulp in het Beatrixziekenhuis te sluiten’, benadrukt Rivas Zorggroep in een verklaring op de website. ‘Dat deze suggestie wel gedaan wordt, is het gevolg van de landelijke discussie rondom de inrichting van de spoedzorg in ons land. Een discussie die belangrijk is en waarin wij graag meedenken.’

Vlak voor de zomer publiceerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een schets waarin gebrainstormd wordt over mogelijkheden om de acute zorg in Nederland toekomstbestendig te maken. ‘In deze schets wordt zonder grenzen, zonder barrières en zonder beperkingen nagedacht over hoe we de spoedzorg in Nederland het beste kunnen organiseren. (..) Het is dus geen concreet plan, maar een zoektocht naar een toekomstbestendig systeem, nadrukkelijk bedoeld om feedback op te halen uit het werkveld.’



Acute zorg

De regionale zorgorganisatie stelt daarin graag mee te willen denken, maar het weghalen van de Spoedeisende Hulp heeft niet de voorkeur. ‘Acute zorg leveren blijft belangrijk. Wij zien mogelijkheden om deze toekomstbestendig en beter te organiseren, zonder in te leveren op kwaliteit en bereikbaarheid.’

Het Beatrixziekenhuis zal daarom samen met de huisartsen in Gorinchem een reactie geven op het stuk van het Ministerie van VWS. ‘In deze gezamenlijke visie zit nadrukkelijk wél een functie voor spoedeisende zorg in Gorinchem. Een visie die als uitgangspunt heeft dat de juiste zorg op de juiste plek, dichtbij geregeld wordt. Voor alle inwoners van Gorinchem en de regio.’