Behoorlijke daling van aantal corona meldingen in de regio

REGIO • In de afgelopen week is het aantal nieuwe meldingen van COVID-19 in de regio behoorlijk gedaald. Per gemeente ging het aantal dagelijkse meldingen in een week tijd met een kwart tot ruim de helft omlaag.

In Molenlanden ging het aantal besmettingen per dag van 41 op maandag 2 november omlaag naar 22 meldingen op zondag 8 november. In Alblasserdam is het aantal meldingen per dag gedaald van 25 op maandag 2 november naar 10 op zondag 8 november.

In Papendrecht werden op zondag 8 november 13 mensen gemeld met COVID-19. Het aantal besmettingen was bijna een week terug, op maandag 2 november, nog ruim het dubbele. Toen werden er in Papendrecht 30 mensen geregistreerd met corona.

Ook in de gemeente Vijfheerenlanden is een daling waar te nemen. Daar ging het aantal dagelijkse meldingen omlaag van 29 op 2 november naar 17 op 8 november.

De dagelijkse meldingen, die op het coronadashboard worden gedeeld door het RIVM, laten nog wel een grillig beeld zien. De ene dag kan in een gemeente zomaar 20 personen meer of minder gemeld worden dan een dag later.

De dalende trend is waarschijnlijk het effect van de maatregelen die eind september en medio oktober van kracht werden, meldt het RIVM. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is in de regio licht toegenomen, terwijl het aantal opnames op de IC iets daalde.