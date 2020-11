550 basisscholen in de regio krijgen spel over cyberweerbaarheid

REGIO • In deze week, de Week van de Mediawijsheid, ontvangen 550 basisscholen in de politie-eenheid Rotterdam (25 gemeenten) een gratis spel met een educatief programma om te kunnen werken aan cyberweerbaarheid.

Het vergroten van digitale weerbaarheid cybercriminaliteit van verschillende doelgroepen is een belangrijk speerpunt voor de gemeenten, politie en OM binnen de politie-eenheid Rotterdam. De VeiligheidsAlliantie, die deze veiligheidspartners hierbij ondersteunt, heeft samen met HackShield Future Cyber Heroes een spel ontwikkeld voor leerlingen van de groepen 7/8. Een kwetsbare groep aan het begin van hun digitale leven. Het doel is om jonge (digitaal onervaren) leerlingen bewust te maken van de risico’s die ze lopen als ze zich in de digitale wereld gaan begeven. Door het spel gratis aan te bieden, worden veel jonge internetgebruikers bereikt.

Burgemeester Martijn Vroom van de gemeente Krimpen aan den IJssel is voor de regio Rotterdam de cyberburgemeester. Hij bezocht de Johannes Calvijnschool in zijn gemeente om het eerste exemplaar van ‘HackShield het Kaartspel’ te overhandigen aan groep 8.

Hij vertelde de kinderen dat nu veel mensen thuisblijven door de corona-maatregelen de boeven niet kunnen inbreken in huizen en hun activiteiten naar cybercriminaliteit verleggen. Iedereen kan daar slachtoffer van worden.

Dat herkenden de kinderen. Meer dan de helft van de leerlingen in de klas bleek iemand te kennen die slachtoffer is geworden van cybercriminelen. Het spel werd met enthousiasme ontvangen. Helemaal toen ze hoorden dat er ook een online-spel was om hen klaar te stomen tot Cyber Agents. De online game en het kaartspel sluiten op elkaar aan, maar zijn ook afzonderlijk van elkaar te spelen.

Meer informatie over ‘HackShield - het Kaartspel’ is te vinden op www.joinhackshield.nl/kaartspel. Hier staan ook de lesbrieven voor de scholen en spelregels.