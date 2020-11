Online-training ‘Gezond eten, bewegen en leven’ van start

MOLENLANDEN • Inwoners van gemeente Molenlanden kunnen vanaf vrijdag 27 november deelnemen aan de training ‘Gezond eten, bewegen en leven’.

In verband met de huidige corona-maatregelen wordt de training nu online aangeboden. In acht weken wordt gewerkt richting een vitaler leven, onder begeleiding van een ervaren diëtist en (beweeg)coach. De cursus bestaat uit acht online-bijeenkomsten op de vrijdagochtenden van 09.00 tot 10.30 uur. Deelname is gratis.

Steuntje in de rug

Het online-programma ‘Gezond eten, bewegen en leven’ is een initiatief van de gemeente Molenlanden in samenwerking met Bewegen Werkt en GGD Zuid-Holland Zuid. ‘Het zetten van de stap naar een gezonde leefstijl is niet altijd gemakkelijk.’ zegt Amira Shawky, coach bij Bewegen Werkt. ‘Juist in deze corona-tijden, is het van belang dat we goed voor onszelf en ons lichaam blijven zorgen. Iedereen die dit graag wil, maar een steuntje in de rug nodig heeft is welkom.’

Online programma

‘Omdat het fysiek bij elkaar komen nu lastig is, bieden we de training online aan’, vervolgt Amira. ‘In het online programma geven we informatie, tips, adviezen en (beweeg)oefeningen, waar je thuis ook mee verder kunt. Bovendien maak je deel uit van een kleine community van mensen, die hetzelfde willen als jij: namelijk weer lekker fit worden en blijven! We zetten digitale middelen in om als groep met elkaar verbonden te blijven, ook tussen de bijeenkomsten door.’

Alle inwoners van de gemeente Molenlanden kunnen zich aanmelden. Amira: ‘Er kunnen verschillende redenen zijn om mee te doen: leren omgaan met een fysieke beperking of een ziekte. Of gewoonweg de steun van een groep willen, bij het behalen van je eigen gezondheidsdoelen. Iedereen is welkom.’

De gratis training ‘Gezond eten, leven en bewegen’ bestaat uit acht online bijeenkomsten, op vrijdagochtend van 09.00 tot 10.30 uur. De training start op 27 november en loopt door tot 29 januari (twee weken kerstvakantie). Aanmelden kan via Amira Shawky: amira.shawky@bewegenwerkt.nl of 06-15948002. Met haar vindt ook een korte telefonische intake plaats, na aanmelding.