Start grootschalige renovatie van J.U. Smitgemaal in Kinderdijk

KINDERDIJK • Half november start Waterschap Rivierenland met de bouwkundige renovatie van het J.U. Smitgemaal in Kinderdijk. Ook worden twee dieselmotoren vervangen door elektrische motoren.

Het gemaal uit de jaren zeventig van de vorige eeuw voldoet niet meer aan de huidige (milieu)eisen. Naast een flink aantal bouwkundige gebreken heeft het gebouw ook gedateerde dak- en gevelisolatie. Hierdoor wordt het toelaatbare geluidsniveau overschreden. De uitvoering duurt anderhalf jaar.

Het waterschap onderzoekt nog of er in de toekomst een belevingsruimte over modern waterbeheer in het Smitgemaal kan komen. Een besluit hierover is uitgesteld, omdat nog niet bekend is wat de gevolgen van de coronacrisis zullen zijn.

Uitvoerende partijen

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Denys Engineers & Contracters BV, Bosman Watermanagement B.V. en Huisman Etech Experts BV. De begeleiding doet het waterschap samen met Movares Nederland B.V. en M&DB Architecten.