Gratis online bijeenkomst voor mantelzorgers uit VHL

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden (VHL) organiseert op zaterdag 14 november een gratis online bijeenkomst voor mantelzorgers uit de gemeente.

Om te zorgen dat je als mantelzorger niet overbelast raakt, is een goed evenwicht tussen zorg, (vrijwilligers)werk en ontspanning belangrijk. Ook al is dit niet altijd even makkelijk. In deze gratis online bijeenkomst leer je meer over hoe belangrijk het is dat de pijlers vitaliteit, voeding, slaap, bewegen en sociale contacten in balans zijn. Deze ochtend besteden we aandacht aan iedere ‘pijler’ en doen we korte eenvoudige oefeningen die je thuis kunt herhalen. Daarnaast kun je ervaringen uitwisselen met andere mantelzorgers.

De online workshop op zaterdag 14 november duurt van 10.00 tot 11.30 uur. Trainers zijn Marieke de Kruijk en Marianne Blankensteijn van @Sense coaching. Aanmelden kan via info@mantelzorgvhl.nl. Na aanmelding krijg je mail met daarin de deelnamelink. Je krijgt zo nodig telefonische hulp als je er niet uitkomt.

Deze bijeenkomst wordt mantelzorgers in Vijfheerenlanden gratis aangeboden in kader van de landelijke ‘Dag van de Mantelzorg’. Op of rondom 10 november worden er op veel plekken in Nederland waarderingsactiviteiten voor mantelzorgers georganiseerd. Zo ook in de gemeente Vijfheerenlanden! Op deze manier wil de gemeente Vijfheerenlanden haar waardering uiten naar alle mantelzorgers in Vijfheerenlanden.