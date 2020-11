Politiek Vijfheerenlanden in spagaat over vuurwerkverbod

MEERKERK • Politiek Vijfheerenlanden worstelt met de instelling van een lokaal vuurwerkverbod. Dat bleek vorige week tijdens de raadsvergadering.

De meerderheid van de raad steunt zo’n verbod, maar het probleem is dat het in de praktijk niet werkt. “We willen allemaal hetzelfde, maar zo’n verbod is gewoon niet te handhaven.”

De overlast en schade door vuurwerk tijdens de jaarwisseling ligt de plaatselijke politiek al jaren zwaar op de maag. In ‘coronatijd’ ligt de kwestie nog een stukje gevoeliger, betoogde Erik van Doorn (GroenLinks).

“Het afsteken van vuurwerk leidt tot een groot aantal gewonden. Dat vergroot de druk op de zorg, de politie en de boa’s die toch al zwaar belast zijn. Bovendien dreigt een verdere verspreiding van het virus.”

Landelijk verbod

Vandaar dat GroenLinks, D66 en SGP via een motie B&W opriepen bij de veiligheidsregio Utrecht, het Rijk en de provincie te pleiten voor een tijdelijk landelijk vuurwerkverbod. En als dat niet haalbaar is, wilden de partijen in Vijfheerenlanden zoveel mogelijk vuurwerkvrije zones instellen op plaatsen waar kwetsbare inwoners wonen.

SGP-er Evert Geluk: “Zo geven we een signaal af en laten we zien dat we de ziekenhuizen serieus nemen.”

Jantine Dijkstra (D66): “In coronatijd is ieder slachtoffer er een te veel.”

Andere fracties twijfelden. “Ik worstel met de motie”, zei CDA-er Kees Bel. “Het kost de ondernemers omzet en onze inwoners kunnen alle narigheid even vergeten door het siervuurwerk. Anderzijds verkeren we in bijzondere omstandigheden. Als we de politie en ziekenhuizen kunnen ontlasten, moeten we het doen.”

Waarop PvdA-er Joop van Montfoort de cruciale vraag stelde: “Kunnen we zo’n maatregel handhaven? Anders maken we het probleem alleen maar groter.”

Klemmende oproep

Dat was precies de afweging die ook burgemeester Fröhlich maakte. “Een landelijk verbod heeft veel meer zin. Dan komt er ook een landelijk verkoopverbod en valt er beter te handhaven. Een lokaal verbod werkt niet. Ik ben al blij als we met Oud en Nieuw over net zoveel politie beschikken als in 2019.”

Zelfs het instellen van enkele zones is niet haalbaar, aldus Fröhlich. “Voor vier vuurwerkvrije zones heb ik vier boa’s nodig. In heel de gemeente hebben we er zes in dienst. Het lukt gewoon niet.”

Waarop VVD-er Van der Leest vaststelde dat het eerste deel van de motie overbodig is - omdat er landelijk toch al over zo’n verbod wordt gesproken - en het tweede deel niet te handhaven is. “Dus steunen we de motie niet.”

Dat was ook de conclusie van Harry van Tilburg (Lokaal Alert). “Al stuit het me tegen de borst. Maar anders rijden we de burgemeester in de wielen.”

Ook Van Doorn stelde vast dat het weinig zin heeft regels op te stellen die toch niet gehandhaafd worden. Wel opperde hij de mogelijkheid een klemmende oproep te doen aan de inwoners om te zorgen voor een gepaste jaarwisseling.

Fröhlich benadrukte daar graag aan mee te willen werken. Waarop de motie werd ingetrokken, maar Van Doorn de mogelijkheid wel open hield om tijdens de volgende vergadering (donderdag 12 november) op de kwestie terug te komen.