Klankbordgroep Oud-Alblas in actie tegen gevaarlijke situatie op skatepark

OUD-ALBLAS • De Klankbordgroep van Oud-Alblas is op zoek naar de personen die in het afgelopen weekend flessen bier kapot gegooid hebben op het onlangs geopende skatepark in Oud-Alblas.

Omdat de groep tevens met een uitgebrand bankstel gelopen hebben, wat ze geplaatst hebben op het skatepark, heeft de Klankbordgroep op Facebook een oproep gedaan wie de personen kent die daarmee in de nacht van zaterdag op zondag rondgelopen hebben door het dorp.

“Wij willen graag in gesprek met deze personen omdat ze een gevaarlijke situatie creëren voor de kinderen die het wel fijn vinden om hier te spelen!”, aldus de Klankbordgroep op haar Facebookpagina.

De Klankbordgroep stelt het op prijs wanneer mensen die meer weten, reageren door middel van een persoonlijk bericht op Facebook of op een andere manier.