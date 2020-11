Dekhuis geplaatst op voormalige stoompont Zwarte Zwaantje

DORDRECHT/GORINCHEM • Op vrijdag 6 november werd aan boord van het Zwarte Zwaantje het dekhuis geplaatst. Neptune Repair heeft de afgelopen maand dit dekhuis met stuurhut en schoorsteen gebouwd naar de originele bouwtekening uit 1932.

De Provincie Zuid Holland heeft vorig jaar subsidie toegekend in het kader van de Erfgoedlijn Waterdriehoek om het Zwarte Zwaantje in oude glorie te herstellen. Als voormalige stoompont Gorinchem V was zij één van de vele veren die vorige eeuwen in de provincie hebben gevaren, lang voordat er bruggen werden gebouwd.

Na actieve dienst is de stoompont naar de sloop gegaan. Daar heeft de Algemene Maatschappij Voor Varenden (AMVV), nu Steunpunt Binnenvaart, haar gekocht en omgebouwd tot speeltuinschip ‘Het Zwarte Zwaantje’. Toen is het originele dekhuis verwijderd en een betonnen vloer en zandbak met speeltoestellen aangelegd en heeft zij tot 2017 in de Maashaven in Rotterdam gelegen. Nu is het Zwarte Zwaantje weer te bewonderen in de staat zoals zij 88 jaar geleden gebouwd is.

Elio Barone van Stichting Leefwerf De Biesbosch: “De afgelopen maanden is er bij Neptune heel hard gewerkt om dit mogelijk te maken. Allereerst heeft de werf het dekhuis in de loods gebouwd. Vervolgens moest er heel wat beton weggehakt worden, voordat het dekhuis geplaatst kon worden. Neptune heeft kosten nog moeite gespaard: dit dekhuis is een toonbeeld van het maritiem vakmanschap waar de werf bekend om is. De stichting is erg erkentelijk voor de hulp en mogelijkheden die Neptune heeft geboden om dit te realiseren.”

Komende week wordt alles netjes afgewerkt, waarna het Zwarte Zwaantje op transport naar Leefwerf De Biesbosch zal gaan in Dordrecht. Daar maakt zij straks deel uit van het drijvende park, dat openbaar toegankelijk wordt.

Voor meer informatie over Stichting Leefwerf De Biesbosch: www.leefwerfdebiesbosch.nl.