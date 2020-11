Bestuurslid Jetty Stasse neemt afscheid van Historische Vereniging

AMEIDE • Op 3 november Is Jetty Stasse vanwege haar buitengewone verdiensten tot erelid benoemd van de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven.

Dit vond plaats in het Stadhuis van Ameide tijdens een Algemene Bestuursvergadering. Jetty is één van zeven oprichters van de Historische Vereniging en zat sinds de oprichting in 1989 in het bestuur. In 1998 werd zij ook penningmeester wat ze tot en met 2017 is gebleven. Zij heeft nu afscheid genomen als bestuurslid maar zal als vrijwilligster actief blijven voor de vereniging.