Uitgave ‘75 jaar bevrijding’ van Historisch Meerkerk

• Gijs van den Berg (links) van Hubo bouwmarkt neemt op gepaste corona-afstand het eerste exemplaar van ’75 jaar bevrijding’ in Meerkerk in ontvangst van Wilbert de Jong, voorzitter van de stichting Vrienden van Historisch Meerkerk.

MEERKERK • Het eerste exemplaar van het jaarboekje van de stichting Vrienden van Historisch Meerkerk werd zaterdag uitgereikt aan Gijs van den Berg van de Hubo Bouwmarkt Meerkerk.

Voor 5 euro zijn de verhalen uit de Meerkerkse bezettingsperiode te verkrijgen in de bouwmarkt aan de Nijverheidsstraat in Meerkerk.

De geschiedenissen beginnen met de mobilisatie, de inkwartiering van soldaten in de Broekseweg, gevolgd door ego-documenten van gedwongen tewerkstelling in Duitsland en lokale arbeidsdwang in Meerkerk. De distributie komt aan de orde en uiteraard heel veel foto’s van de intocht van Belgische soldaten die stonden voor de Meerkerkse bevrijding.

Op de foto: Gijs van den Berg (links) van Hubo bouwmarkt neemt op gepaste corona-afstand het eerste exemplaar van ’75 jaar bevrijding’ in Meerkerk in ontvangst van Wilbert de Jong, voorzitter van de stichting Vrienden van Historisch Meerkerk.