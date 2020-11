Wijzigingen in exposities Goed Gezien Goed Bekeken

BLESKENSGRAAF • In de onlangs aangekondigde exposities van amateurgenootschap Goed Gezien Goed Bekeken hebben zich enkele wijzigingen voorgedaan.

Vorige week werd bekend dat De Schaapskooi in Ottoland is gesloten vanwege de maatregelen rondom het COVID-19 virus. Het wisselen van de expositie daar is dan ook niet doorgegaan. Op dit moment is daar geen expositie ingericht.

Ook heeft er een wijziging plaatsgevonden is de exposanten in Woonzorgcentrum Graafzicht. Marja Eikelenboom, Cora Stout en Matzy van Harten zijn daar de nieuwe exposanten. Hun expositie is eind vorige week ingericht en zal tot half januari te zien zijn.

Marja Eikelenboom woont in Groot-Ammers. Zij schildert graag op doek met acryl; dan is het snel droog. Soms gebruikt zij een verdikkingsmiddel of zand om mee te experimenteren. Het leukste vindt zij het om met blokken en vlakken iets uit te beelden. Ook bloemen en dieren zijn favoriet. Vanuit haar tuinhuisje en met een muziekje erbij kan zij erg genieten van haar hobby.

Cora Stout exposeert foto’s die zij de laatste tijd heeft gemaakt ’s morgens vroeg in de mist. Cora komt uit Streefkerk en is graag ’s morgens vroeg in de polder met haar camera. Zeker als het mist is de sfeer en stilte puur genieten. “Het mooiste moment van de dag om foto’s te maken”. Zij heeft haar serie foto’s de titel ‘Misty Sunrise’ gegeven.

Matzy van Harten exposeert met borduurwerk en schilderijen. Hoewel ze ‘uitstapjes’ maakt naar andere disciplines blijft tekenen en schilderen aan de basis staan. Het leuke van deze hobby is dat je andere materialen en technieken mag combineren: acrylverf in combinatie met papier, borduurzij, vilt en soms iets ouds met een dierbare herinnering. Voor deze tentoonstelling heeft zij ook twee borduurwerken meegenomen. Niet van eigen ontwerp, maar wel bijzonder door het gebruik van kraaltjes en swarovski-kristallen.