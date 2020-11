Seizoenscadeautjes bij Bob-Shop

MOLENAARSGRAAF • In kringloopwinkel de Bob-Shop in het winkelcentrum in Molenaarsgraaf zijn vanaf deze week weer volop cadeautjes voor Sinterklaas te koop. Ook zijn er kerstartikelen.

De netto opbrengst zal de komende periode gaan naar de volgende goede doelen: Dorcas (Voedselactie), het Speeldek van het Ronald Mc Donald Huis, Stichting Sharety (christelijke hulp aan armen in Sri Lanka) en het groot onderhoud aan de Nederlands Hervormde kerk.