Juf Zijlstra neemt afscheid van OBS De Tuimelaar in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND/STREEFKERK • 45 jaar voor de klas op dezelfde school! OBS De Tuimelaar in Nieuw Lekkerland nam onlangs afscheid van juf Zijlstra.

Hoe neem je in deze coronatijd op gepaste wijze afscheid van een bijzondere juf die 45 jaar met hart en ziel heeft lesgegeven op de openbare school in Nieuw Lekkerland? Dit is de vraag die het feestcomité zichzelf stelde. Het antwoord bleek niet moeilijk, juf Zijlstra wilde het liefst tot op het laatste moment lesgeven en via de achterdeur vertrekken. Maar dat was voor het comité geen optie, het werd een compromis.

Juf Zijlstra is in 1976 begonnen op de Prins Willem Alexanderschool in Nieuw-Lekkerland. Na enkele naamsveranderingen (De Zijdewinde, OBS Nieuw Lekkerland) nam zij vrijdag 30 oktober afscheid van alle kinderen op OBS De Tuimelaar. Ze heeft meer dan 1100 kinderen lesgegeven; van kleuters tot aan groep 8, veel ouders van nu zullen ongetwijfeld haar creativiteit kunnen herinneren. Haar lokaal was altijd rijk versierd rondom een thema en ze sloot een thema het liefst af met een toneelstuk of een musical.

Op de dag van het afscheid kwamen de kinderen verkleed naar school, de juf heeft getrakteerd en ze ontving van iedere groep een cadeau voor haar tuin. Een gieter, een bloempot, een vogelhuisje, insectenhotel en nog veel meer! En daar liep ze om half twee de school uit, over een rode loper, onder mooie paars versierde bogen en -belangrijker nog- tussen alle kinderen door. In de belangstelling staan is niks voor haar. Er is voor haar geen mooier vak dan lesgeven aan kinderen, met als hoogtepunt het leren lezen in groep 3.

Na een korte toespraak en nog meer cadeaus verliet de juf voor de laatste keer het schoolplein. Ze stapte achter op een stoere trike en scheurde weg. Kinderen en collega’s zwaaiend, met een glimlach en een traan achterlatend.