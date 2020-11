Geleidelijk afscheid Zwarte Piet in Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Burgemeester Sjors Fröhlich van Vijfheerenlanden heeft aangegeven dat het goed zou zijn om geleidelijk afscheid te nemen van de volledig zwart geschminkte Piet.

Dit is in lijn met de landelijke intocht en het Sinterklaasjournaal van de NTR, waar zes jaar geleden de verandering werd ingezet.

In goed overleg

Vijfheerenlanden begon na deze zomer al met de voorbereidingen voor Sinterklaas. Het is erg jammer dat dit kinderfeest door corona in 2020 in huiselijke kring gevierd moet worden. De organisatiecomités van Vijfheerenlanden zijn meegenomen in dit proces.

Er is op 25 september een heel goed overleg geweest met de Sinterklaascomités in Vijfheerenlanden en de burgemeester. Daar is gesproken over Sinterklaas in coronatijd én over Zwarte Piet.

Geleidelijk afscheid

Dit jaar kan Zwarte Piet in Vijfheerenlanden af en toe nog om de hoek komen kijken, maar vanaf volgend jaar zullen andere Pieten zoals de Roetveegpiet de Sint begeleiden. Een groot deel van de comités in Vijfheerenlanden had zelf voor dit jaar al afscheid genomen van Zwarte Piet.

Burgemeester Fröhlich is erg blij dat veel comités zelf al hun verantwoordelijkheid nemen.

Geen verbod

De burgemeester benadrukt dat hij niet in de positie is om Zwarte Piet te verbieden. Wel heeft hij aangegeven dat hij vanaf volgend jaar alleen Sinterklaas met andere Pieten zal ontvangen.

Burgemeester Fröhlich: “Sinterklaas is een feest voor iedereen, waarbij we natuurlijk niemand willen kwetsen. Sint neemt daarom een grote variatie aan Pieten mee. Ik begrijp heel goed dat dat emoties kan oproepen. Maar zoals altijd bij Sinterklaas komt het uiteindelijk allemaal goed.”

Na berichtgeving over dit onderwerp op onder andere de website van deze krant, ontstond er de nodige commotie op social media. Het leek de gemeente Vijfheerenlanden goed het bericht wat meer te duiden.