Virtuele onthulling van gedicht aan de oever van de Merwede

SLIEDRECHT/REGIO • Aan de Adriaan Volkersingel nabij Bellevue werd onlangs een nieuw gedicht in de serie van Dichter bij de Polder onthuld.

De virtuele versie daarvan is onlangs online gekomen op Youtube. Believue. Op https://youtu.be/8hcKsU7DVhk neemt de bekende Nederlandse dichter Willem Jan Otten de kijker mee aan de oever van de Merwede. Op de bronzen plaquette wordt iets vertelt over een van de mooiste plekjes van Nederland.

Willem Jan Otten is een Nederlands schrijver/dichter met een veelzijdig oeuvre van poëzie, verhalend proza, toneel, kritieken, artikelen, beschouwingen en essays. Hij is eredoctor van de Universiteit van Utrecht en ontving in 2014 de P.C. Hooft-prijs.

De videoproductie is vervaardigd door Wilbert Hartman.