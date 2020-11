Training in Molenlanden voor vrijwillige besturen

MOLENLANDEN • Stichting Welzijn Molenlanden en Giga Molenlanden organiseren samen een interessante training voor vrijwillige besturen.

Wat kom je als vrijwillig bestuur tegen in deze coronatijd en hoe kan je hier op inspelen? Hoe kan je toch blijven ontwikkelen, vernieuwen en verjongen? Dat zijn vragen die aan de orde zullen komen.

Gastdocent is Willem Jan de Gast, deskundige op het gebied van vrijwilligerswerk. Hij was lang werkzaam bij het landelijk kennisinstituut Movisie. Samen biedt hij nieuwe perspectieven en praktische handvatten om een nog betere rol als vrijwillig bestuurder te vervullen.

Of je nou als vrijwillig bestuurder actief bent binnen de sport, sociale sector, cultuur of natuur: deze training is geschikt voor alle vrijwillige besturen. Voor meer informatie kan gemaild worden met: marlousfieret@welzijnmolenlanden.nl. Bellen kan naar 06-38067170. Voor meer informatie, zie ook www.welzijnmolenlanden.nl/online-training-voor-vrijwillige-besturen.