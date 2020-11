Nieuwe etalage-tentoonstelling op Voorstraat 27 in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Door het grote succes en vele positieve reacties van de oorlogstentoonstelling afgelopen maanden in de voormalige fietsenwinkel van Hans Maat, is er besloten om een nieuwe etalage tentoonstelling in te richten, die weer alleen vanaf de straat te bekijken is.

In de etalages staan onder andere een groot aantal oude blikken van thee, koffie, snoep, koek, beschuit, sigaren, enzovoorts. Ook zijn er een aantal voorwerpen uit een bakkerij te bewonderen, waaronder bakvormen. Deze tentoonstelling is de komende weken te bekijken voor een wat afleiding in deze bijzondere tijd. Regelmatig zullen er ook wat voorwerpen gewisseld worden.