Meerdaagse afsluitingen voor onderhoud op- en afritten N3

PAPENDRECHT/DORDRECHT • Rijkswaterstaat voert voor het groot onderhoud N3 werkzaamheden uit aan het Dordtse deel tussen de Merwedestraat en de Copernicusweg. Bij dit deel van de N3 horen ook de op- en afritten van de Provincialeweg en de Laan der Verenigde Naties. Voor het groot onderhoud hiervan zijn twee meerdaagse afsluitingen nodig. Weggebruikers moeten rekening houden met grote verkeersdrukte.

Van woensdag 11 november 22.00 uur tot maandag 16 november 05.00 uur zijn afgesloten: de oprit vanaf de Provincialeweg naar de N3 richting A16; de afrit van de N3 (vanuit Papendrecht) naar de Laan der Verenigde Naties en de oprit vanaf de Laan der Verenigde Naties naar de N3 richting A16 (deze wordt vrijgehouden voor hulpdiensten, geen werkzaamheden).

Van woensdag 18 november 22.00 uur tot maandag 23 november 05.00 uur zijn afgesloten: de afrit van de N3 (vanuit Papendrecht) naar de Provincialeweg; de oprit vanaf de Laan der Verenigde Naties naar de N3 richting A16 en de afrit van de N3 (vanuit Papendrecht) naar de Laan der Verenigde Naties (deze wordt vrijgehouden voor hulpdiensten, geen werkzaamheden)

Omleidingsroutes

Tijdens de afsluitingen is de omleidingsroute voor het doorgaande verkeer via de A15 en A16. Verkeer vanuit Gorinchem (A15) in de richting van Dordrecht en A16/Breda: volg de A15 en dan de A16 richting Breda. Voor Dordrecht volg de A16 en neem afrit 21 Dordrecht-Centrum. Verkeer vanuit Rotterdam in de richting van Dordrecht: volg de A16 richting Breda en neem afrit 21 Dordrecht-Centrum.

Voor lokaal verkeer zijn er de volgende omleidingsroutes: op de N3 wordt verkeer omgeleid via de Laan van Europa. Bij de oprit Provincialeweg wordt verkeer omgeleid via de Crayenstraat naar de A16 (oprit 21 Dordrecht Centrum). Bij de oprit Laan der Verenigde Naties wordt verkeer omgeleid via de Laan der Verenigde Naties naar de A16 (oprit 21 Dordrecht Centrum).

Weggebruikers wordt dringend geadviseerd om de N3 zoveel mogelijk te vermijden en de aangegeven omleidingsroutes te gebruiken.

Voor meer informatie: www.n3werkzaamheden.nl.

Werkzaamheden

Er komt een nieuwe fundering en stil asfalt op de N3. Rijkswaterstaat vervangt ook andere onderdelen van de weg zoals de verlichting en voegovergangen bij bruggen en viaducten. Waar nodig is er onderhoud aan viaducten, bruggen en geluidschermen.

Tussen september 2020 en oktober 2021 wordt gewerkt aan de N3 bij Dordrecht (Merwedestraat - A16). Dit deel van de N3 wordt in vier fases opgepakt. De werkzaamheden voor het eerste deel, tussen de Merwedestraat – Copernicusweg, duren tot eind december. Tijdens deze werkzaamheden zijn er drie rijstroken beschikbaar. Twee richting A15 (Papendrecht) en één richting A16 (Breda). Verkeer dient rekening te houden met een aangepaste verkeerssituatie, versmalde rijstroken en er geldt een maximumsnelheid van 70 km/uur. Op- en afritten blijven zoveel mogelijk open.