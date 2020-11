Fröhlich wil volgend jaar geen zwarte pieten meer in Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Andere jaren was het gebruikelijk dat Sinterklaas door een vertegenwoordiger van de gemeente feestelijk werd ontvangen.

Zo was het voor burgemeester Sjors Fröhlich vorig jaar één van zijn eerste officiële taken als burgemeester om de goedheiligman de hand te schudden toen deze voet aan wal zette in Leerdam.

Vanwege de geldende coronamaatregelen is zo’n ontvangst dit jaar niet mogelijk. De burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden heeft ook aangegeven in de toekomst Sinterklaas wel te willen ontvangen, maar dan zonder zwarte pieten.

Fröhlich heeft inmiddels kenbaar gemaakt dat de gemeente Vijfheerenlanden in de toekomst geen acte de présence meer zal geven wanneer organisaties (overwegend) gebruik maken van zwarte pieten, zo laat een woordvoerder van de gemeente Vijfheerenlanden weten.

“Tevens wil hij vanaf volgend jaar geen zwarte pieten meer zien. Daarin was hij redelijk stellig.”