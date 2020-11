Nieuwe winkelpanden en appartementen voor Vuilendam

BRANDWIJK/OTTOLAND • Het oude kaaspakhuis aan de Damseweg in Ottoland gaat verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen twee nieuwe winkelpanden met daarboven zes appartementen, waarvan vijf in de huursector.

De gemeenteraad van Molenlanden stemde onlangs in met een wijziging van het bestemmingsplan, om uitvoering mogelijk te maken. Kaaswinkeltje Hoogendoorn, gevestigd in het pakhuis waar de vader van Aart Hoogendoorn bijna vijftig jaar geleden zijn kaashandel begon, verhuist in de week van 16 november naar een tijdelijke locatie.

Tijdelijke plek

De winkel van Hoogendoorn is dicht vanaf zaterdagmiddag 14 november en heropent op donderdag 19 november in een tijdelijk onderkomen. Dat bevindt zich aan de overkant van de weg, net voorbij de parkeerplaats op de hoek van de Graafdijk-Oost en de Damseweg. Als alles volgens plan verloopt, heropent de zaak over ongeveer een jaar in het nieuwe pand.

Appartementen in winkel

IJzerman2wielers blijft voorlopig gehuisvest in het huidige pand op Damseweg 97. Eigenaar Cees IJzerman onderzoekt of er in het winkelpand appartementen gemaakt kunnen worden. Met het vertrek naar de nieuwbouw zet IJzerman volgend jaar het ondernemerschap van zijn voorouders voort op een nieuwe locatie. Ook zijn vader en grootvader verkochten fietsen in Brandwijk.

De zaak van IJzerman heeft een grote groei doorgemaakt, waardoor het huidige pand niet geschikt meer is voor de continuïteit van het bedrijf.

Meer mogelijkheden

Voor Hoogendoorn biedt de nieuwe winkel extra mogelijkheden. Er komt een lunchroom en er is ruimte om uit te breiden met andere producten, zoals groente en fruit.

Uitstraling

Aan de voorkant van het pand komen parkeerplaatsen en groen en er is voldoende ruimte om marktkramen te plaatsen. Het nieuwe pand wordt wat hoger dan de bestaande bebouwing, maar met een maximale goothoogte van 8,5 meter. Het pand krijgt een modern-landelijke uitstraling.

Geen bezwaren

Al in december 2018 nam het college van de voormalige gemeente Molenwaard een positief principebesluit over het plan. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 24 juli 2020 zes weken ter inzage gelegen. Tijdens de terinzagelegging van het plan zijn er geen bezwaren ingediend door omwonenden. Een reactie van Waterschap Rivierenland heeft geleid tot een kleine aanpassing.