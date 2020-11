Geen Sinterklaasintochten in gemeente Vijfheerenlanden

REGIO • In de gemeente Vijfheerenlanden gaat een streep door de intocht van Sinterklaas. De coronamaatregelen laten een zorgeloos feest niet toe.



Vanwege de maatregelen worden geen vergunningen afgegeven voor evenementen, dus ook niet voor sinterklaasintochten.

Bij de organisaties van de intochten in de kernen is de teleurstelling groot. Met pijn in het hart moeten ze meedelen dat Sinterklaas en zijn pieten dit jaar niet zoals andere jaren centraal welkom geheten kunnen worden in de dorpen.

De gemeente Vijfheerenlanden hield eind september nog een bijeenkomst waar zowel burgemeester Sjors Fröhlich als alle organisaties die op de één of andere manier Sinterklaas binnen halen waren vertegenwoordigd.

“Doel daarvan was te bekijken welke mogelijkheden er op dat moment waren. Helaas zijn we weer ingehaald door de tijd en omdat voorlopig evenementen op basis van de noodverordening zijn verboden, geven wij op dit moment geen vergunningen af voor Sinterklaasactiviteiten.”

In diverse kernen wordt overigens wel op een alternatieve manier aandacht besteed aan de komst van de goedheiligman, bijvoorbeeld door het uitschrijven van een kleurwedstrijd.