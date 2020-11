Vroegere bewoners nog één keer op bezoek in de Peursumse molen

GIESSENBURG • De familie Vink mocht deze week nog eenmaal de Peursumse molen bezichtigen.

De familie Vink woonde vanaf 1953 tot begin 1960 op de molen. Er werden verschillende kinderen in het gezin geboren. De molen stond te koop en één van de vroegere bewoners, Bert Vink, vroeg de makelaar of er een alternatieve bezichtiging mocht plaatsvinden. Dat was geen probleem.

In de molen was vroeger geen drinkwaterleiding. Het water moest vanaf de Peursumseweg met melkbussen worden aangevoerd. Polderwater was er in overvloed en er werd dus nog weleens een visnetje uitgezet om een lekkere maaltijd te kunnen bereiden.

Op de foto staat Bert Vink met zijn broers en zussen bij de Peursumse molen.