Burgemeester Segers schrikt van coronacijfers in Molenlanden: ‘We moeten op de rem trappen’

MOLENLANDEN • Naar aanleiding van de persconferentie van premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge zegt de burgemeester van Molenlanden, Theo Segers, geschrokken te zijn van de cijfers in zijn gemeente: 225 coronabesmettingen erbij in een week tijd. "We zijn met onze neus op de feiten gedrukt, juist in Molenlanden."

Segers heeft dat ook begrip voor de verzwaring van de maatregelen. "Ik roep u op die op te volgen", zegt de burgemeester in een videoboodschap. "We trappen op de rem om samen dat virus eronder te krijgen."

Burgemeester Theo Segers vraagt ook om naar elkaar om te kijken: "Dáár is juist Molenlanden sterk in. Vasthouden kan niet, maar elkaar loslaten, dat doen we niet."