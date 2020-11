Cos exposeert in de Koepelkerk Arkel

ARKEL • Vanaf maandag 9 november toont Han Cos tekeningen en schilderwerken in de Koepelkerk in Arkel. Vanuit de verzameling zijn portretten, stillevens en scheepvaart geselecteerd.

Han Cos heeft sinds jong een passie voor schilderen en tekenen. In zijn werkzame leven verving Han regelmatig een document door een tekening. Tegenwoordig hip, toen uniek.

De passie van Han ging over van vader op zoon. Zoon Koos wist net als zijn vader via verschillende technieken beelden prachtig vast te leggen. Koos overleed in 2017.

Voor Han is tekenen zelf-scheppen. “De werkelijkheid vind ik fascinerend. Technieken toepassen om die werkelijkheid natuurgetrouw vast te leggen in een tweedimensionaal beeld is een vorm van scheppend bezig zijn”. Ter illustratie wijst Han naar één van de getoonde portretten, deze van Koos. Gestart met zwart karton komt, met behulp van krijt, uit het donker een gezicht naar voren.

Iedereen is welkom om de werken van Han en Koos te komen bewonderen. De Koepelkerk is daarvoor toegankelijk op de zondagen 8, 15, 22 en 29 november, telkens van 14.00 tot 16.00 uur. Uiteraard houdt de Koepelkerk de coronarichtlijnen daarbij strikt in acht.