Bibliotheken sluiten fysieke vestigingen maar blijven virtueel open

REGIO • Bibliotheek AanZet volgt de richtlijnen van het RIVM en heeft de fysieke vestigingen tot en met 18 november gesloten. Maar dankzij de virtuele vestiging hebben leden op elk moment van de dag toegang tot de collectie.

E-books, luisterboeken en de Kennisbank zijn beschikbaar via de virtuele vestiging op de website van AanZet. De Kennisbank is een verzameling van online cursussen, digitale kranten, handige websites, voorleesfilmpjes en lees- en leerapps voor de jeugd. Het online aanbod is alleen beschikbaar voor leden van de Bibliotheek AanZet. Er zijn zowel betaalde als gratis abonnementen. Voor meer informatie: www.debibliotheekaanzet.nl/lid-worden.

Online activiteiten

Daarnaast valt er ook vanachter de computer genoeg te beleven bij de bieb. Schuif op 25 november bijvoorbeeld online aan bij het webinar van biografisch onderzoeker Petra Teunnisen. Dit in het kader van de nationale leescampagne Nederland Leest. Hier ontdek je hoe jij aan de slag kunt met je eigen familieverhaal. Dit webinar is te volgen via het YouTube kanaal AanZet Live. Wie nog meer wil weten over dit onderwerp kan via hetzelfde YouTube kanaal de livestream ‘In gesprek met de Stad’ zien. Hier gaat de bibliotheek op 26 november met diverse gasten in gesprek over diversiteit en familiegeschiedenissen. Kijk voor meer informatie en een overzicht van al onze digitale activiteiten op: www.debibliotheekaanzet.nl/activiteiten.