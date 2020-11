Vaker verward gedrag in Molenlanden

MOLENLANDEN • Het aantal meldingen over personen die verward gedrag vertonen is in Molenlanden gestegen van 45 naar 99. Dat meldde burgemeester Theo Segers dinsdag 13 november tijdens een online persgesprek.

Het cijfer kan een vertekend beeld geven. “Als er drie mensen bellen over één geval, komen er drie meldingen bij.” Als voorbeelden van oorzaken noemt Segers verslavings- of scheidingsproblematiek. De gemeente en politie kunnen in veel gevallen de juiste hulp bieden. Maar bij complexe situaties helaas niet altijd. “Ik ken voorbeelden van mensen die een andere woonplek kregen aangeboden en die weigerden. Zo blijft de situatie voortduren. Je kunt pas dwingen als er sprake is van ernstige overlast.”

Huiselijk geweld

Openlijk geweld komt in Molenlanden nauwelijks voor; vorig jaar was er sprake van één geval, in het afgelopen jaren waren het er twee. Het aantal meldingen van huiselijk geweld steeg van 9 naar 19. Segers benadrukt dat het om meldingen gaat. “Er is niet altijd sprake van feitelijk geweld. Het komt voor dat de politie gaat kijken en constateert dat het meevalt.”

Oproep

Het aantal meldingen is toegenomen door de oproep van gemeente en politie tot melden en omdat veel meer mensen thuis zijn. “Meldingen komen binnen via 112 en social media. Vergeleken met omliggende gemeenten vallen de cijfers reuze mee. Maar elk geval is er een teveel.”

Burgengerucht

Over zakkenrollerij, verkeersoverlast en burengerucht kon Segers melden: “Het aantal gevallen van zakkenrollerij daalde van drie naar twee. Verkeersoverlast is minder geworden, maar dat heeft met corona te maken. Over burengerucht zeggen de sociale teams: ‘Het valt best mee met de spanningen in huis.’ Dat lijkt dan weer in tegenspraak met het feit dat er meer mensen thuis zijn.”