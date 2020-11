Nieuwe AED’s in Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • Hoogblokland heeft er een nieuwe AED bij, op initiatief van het Dorpsberaad.

De kast voor deze tweede AED is op vrijdag 30 november bevestigd aan de buitenmuur naast de hoofdingang van de Korenschoof, een complex van 14 woningen voor zelfstandig wonende ouderen, aan de Korenbloemstraat. De beveiligde kast voor de AED kan worden geopend met een code die bekend is bij de (burger)hulpverleners.

Er was al een AED in het dorp aanwezig, aan de buitenkant van de huisartsenpraktijk op Dorpsweg 72A, ongeveer tegenover de ingang van het multifunctionele centrum Den Hoek en de ingang van de kerk. Ook de beveiligde kast aan de huisartsenpraktijk is te openen met een code.

En is er onlangs een derde AED beschikbaar gekomen, op een muur van ’t Hoekje 3, een particuliere woning. De beveiligde kast daarvoor is ook door het Dorpsberaad ter beschikking gesteld. Zo is het aantal AED’s in korte tijd uitgebreid naar drie, wat de overlevingskansen vergroot van mensen die met een hartstilstand te maken krijgen.

Een AED is een Automatische Externe Defibrilator, een apparaat dat (burger)hulpverleners helpt bij het reanimeren van iemand die getroffen is door een hartstilstand. Door een elektrische schok uit het apparaat kan het hart van het slachtoffer weer normaal gaan kloppen, hoewel dat niet altijd lukt. De burgerhulpverleners in de directe omgeving worden gealarmeerd door de ambulancedienst via een app van HartslagNu.