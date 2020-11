Pinkeveerse brug: maatregelen voor veiligheid fietsers en wandelaars

GIESSENBURG • Er worden op korte termijn maatregelen getroffen om, tot de Pinkeveerse brug vervangen wordt, de veiligheid van fietsers en wandelaars te waarborgen.

Dat meldt de gemeente Molenlanden. De bekende brug over de Giessen is in slechte staat. Waterschap Rivierenland presenteerde eerder dit jaar een plan voor een nieuwe smalle stalen brug, maar na protest van omwonenden en de Geschiedkundig Vereniging Giessenburg en Schelluinen gaf het gemeentebestuur hiervoor geen toestemming.

“De direct omwonenden zijn in de loop van oktober geïnformeerd door het waterschap dat er nog gewerkt wordt aan een ontwerp”, stelt een woordvoerder van de gemeente. “Er is op dit moment nog geen nieuwe vergunningsaanvraag ingediend, maar de verwachting is dat deze snel zal volgen. Op korte termijn zullen maatregelen getroffen worden om de veiligheid voor fietsers en wandelaars te waarborgen voor een periode tot vervanging.”