Sleepbootdagen Vianen gaan niet door

VIANEN • Corona werpt haar schaduw ver vooruit naar mei 2021. De organisatie van de Sleepbootdagen in Vianen laat namelijk weten het tweejaarlijks evenement niet door te laten gaan.

Het besluit om het evenement, dat half mei 2021 plaats zou gaan vinden, niet door te laten gaan, heeft de organisatie flink wat hoofdbrekens gekost.

“Voor onszelf hebben wij het moment van ‘go, no go’ altijd begin september liggen. De overlegcyclus gaat van start, sponsoren worden benaderd, tekeningen gemaakt, alles ten behoeve van de vergunningaanvraag. Dat moet nu eenmaal vroegtijdig gebeuren. Door de grote onzekerheid hadden wij al besloten om de ‘go, no go’ op begin november te zetten.”

“Door onze jarenlange ervaring, de vertrouwde draaiboeken en door keihard te werken, dachten wij het in deze korte voorbereidingstijd wel voor elkaar te krijgen”, zo legt de Stichting Nationale Sleepbootdagen Vianen in een brief aan het college van de gemeente Vijfheerenlanden uit.

Uitdaging

Voor de organisatie lag er voor de editie van 2021 al een flinke uitdaging, omdat er op de gebruikelijke locatie van het evenement, Sluiseiland, gebouwd wordt.

“In eerste instantie leek het al moeilijk te worden om op ongeveer dezelfde plek de Sleepbootdagen van 2021 te gaan houden, maar doordat de stichting, de aannemer èn de gemeente de koppen bij elkaar hebben gestoken, kon het evenement gewoon plaatsvinden. Zij het aangepast”, zo lieten voorzitter Anné Middendorp en secretaris Henk Lammertink eerder al weten.

Ondanks de aanpassingen, was er nog wel een lastig punt. “We bleven problemen houden met de looproute, langs de sleepboten, aan de zuidzijde van de Julianabrug. Deze zou op enkele plaatsen zeer smal worden, waardoor de eventuele inzet van de hulpdiensten in gevaar zou komen.” Daarover was echter nog geen definitief besluit genomen, legt Henk Lammertink uit.

“We waren er nog over aan het brainstormen, we zagen het wel als een uitdaging.”

Negatief scenario

Maar sinds maart van dit jaar ziet de wereld er ineens heel anders uit. En dat gaat ook niet voorbij aan de organisatie van de Sleepbootdagen in Vianen.

“Wij werden, net als de rest van de wereld, ineens geconfronteerd met iets waar niemand ooit rekening mee had gehouden. Vanaf het eerste begin maakten wij ons zorgen en hielden we rekening met het meest negatieve scenario.”

Toch is in de afgelopen periode nog wel overleg geweest tussen de betrokken partijen om te bekijken hoe de Sleepbootdagen in 2021 vorm zouden kunnen gaan krijgen. Maar de ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn daarna hard gegaan en, mede na overleg met de Veiligheidsregio Utrecht, heeft de Stichting Nationale Sleepbootdagen Vianen de knoop door moeten hakken en besloten: het gaat niet door.

“We waren ons bewust van de risico’s, maar hadden behoefte aan professionele onderbouwing. Daarom is er contact opgenomen met Veiligheidsregio Utrecht. De Veiligheidsregio beschouwt de Nationale Sleepbootdagen als een groot evenement, te vergelijken met de categorie festivals. Vergunningen voor deze evenementen worden pas op het laatste moment vrijgegeven. Mocht de vergunning al worden verleend, en is het virus niet onder controle, dan moeten wij aan allerlei maatregelen voldoen. Alles bij elkaar heeft ons dat doen besluiten om het evenement niet door te laten gaan. De veiligheid van de bezoekers en de schippers staat voorop.”

‘Jammer’

Inmiddels zijn diverse betrokkenen op de hoogte gebracht van het besluit. De reacties zijn over het algemeen begripvol, zegt Henk.

“Mensen vinden het natuurlijk ontzettend jammer. Wij net zo goed, want we hadden als bestuur al aangegeven dat 2021 de laatste keer zou zijn dat wij de Sleepbootdagen in deze samenstelling zouden organiseren. Het is dus wel een deceptie om het op deze manier af te sluiten, maar het kan echt niet anders.”

“Mocht het zijn doorgegaan, dan waren we nu bezig geweest met het afsluiten van contracten en dergelijke. Daarom hebben we nu al dit vreselijke besluit genomen. We willen geen contracten afsluiten die we niet na kunnen komen. Dat hebben we nooit gedaan en dat is ook niet de bedoeling.”